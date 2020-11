Le Ricette di StrettoWeb – Filetto di maiale al prosciutto crudo e asiago

5 Novembre 2020 18:15

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del filetto di maiale al prosciutto crudo e asiago

Il filetto di maiale si presta nella preparazione di tanti sfiziosi secondi piatti. Queste fettine magre ma gustose, rivestite da prosciutto crudo e asiago ed aromatizzate col rosmarino, richiedono una preparazione davvero rapida!

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

500 gr. di filetto di maiale a fette

80 gr. di prosciutto crudo

80 gr. di asiago

30 gr. di burro

80 gr. di farina 00

3 rametti di rosmarino

Olio, sale, pepe

Preparazione

Sciogliete il burro in una padella insieme all’olio e fatevi rosolare le fettine di carne infarinate per pochi minuti. Aggiungete sale e pepe, sistematele in una teglia da forno e rivestite ciascuna con una fettina di prosciutto crudo, un tocchetto di asiago ed un rametto di rosmarino. Infornate a 180 gradi per 5 minuti finchè il formaggio non si sarà sciolto.

Conservazione

Le fettine di maiale si consumano appena pronte.

Curiosità e benefici del filetto di maiale

Il filetto di maiale, dal gusto delicato e dal basso contenuto di grassi, è un alimento ricco di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali. La carne di maiale, spesso considerata grassa, è una valida alternativa al vitello infatti alcuni tagli leggeri, come la lonza, la avvicinano di più al pollo ed al tacchino. Il filetto di maiale stagionato calabrese, aromatizzato con spezie e sale, è un prodotto realizzato con le carni più pregiate del maiale. Una tradizione salumiera antichissima, quella calabrese, che conserva le caratteristiche della civiltà contadina e si rinnova nella produzione dei Salumi di Calabria DOP.

Il consiglio della zia

La pancetta può sostituire il prosciutto crudo per rivestire le fettine di carne.