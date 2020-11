Le Ricette di StrettoWeb – Conchiglioni ripieni calabresi

6 Novembre 2020 11:11

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei conchiglioni ripieni calabresi

I conchiglioni sono un formato di pasta che stimola la creatività perché possono essere farciti con mille ingredienti diversi. Una pietanza golosa, questa, il cui ripieno corposo unisce in modo eccezionale alcuni dei prodotti tipici calabresi.

Difficoltà: media

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

300 gr. di conchiglioni

Pomodori secchi sott’olio

180 gr. di ricotta di pecora

180 gr. di filetti di tonno

Capperi sotto sale

Passata di pomodoro q.b.

Olive nere

1 ciuffo di basilico

Sale

Preparazione

Cuocete i conchiglioni in abbondante acqua salata, scolateli al dente e bloccate la cottura con acqua fredda. Conditeli con olio per non farli attaccare fra loro. Tritate col mixer il tonno aggiungendo le olive, i pomodorini secchi, i capperi dissalati e un po’ di polpa di pomodoro. Aggiungete anche la ricotta con un pizzico di sale e create un composto uniforme con cui farcire i conchiglioni. Dopo averli riempiti spalmate un velo sottile di passata di pomodoro condita con un filo d’olio e versatela anche sul fondo della teglia su cui sistemare i conchiglioni. Fateli cuocere a 180 gradi per 15 minuti e completate il piatto con del basilico fresco. Servite i conchiglioni tiepidi.

Conservazione

I conchiglioni ripieni si conservano in frigorifero fino a due giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

La farcitura dei conchiglioni calabresi è realizzata con la ricotta di pecora, un alimento con alto apporto nutrizionale e basso contenuto di grassi e le cui proteine nobili sostituiscono perfettamente quelle della carne. Questo latticino magro che si ottiene attraverso la “ricottura” del siero, da cui appunto prende il nome, è uno dei “Prodotti Agroalimentari Tradizionali Calabresi”. Anche i pomodori secchi sott’olio, di cui la Calabria detiene il primato nella produzione, fanno parte di questo elenco.

Il consiglio della zia

Ragù di carne, ricotta e spinaci, prosciutto funghi e besciamella, salsiccia e melanzane oppure melanzane e scamorza sono altre varianti per farcire i conchiglioni.