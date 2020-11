Le Ricette di StrettoWeb – Gnocchi gratinati ai funghi

4 Novembre 2020 11:15

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione degli gnocchi gratinati ai funghi

Un primo piatto o piatto unico croccante fuori e cremoso dentro, questo, in cui il gusto unico dei funghi porcini e la consistenza degli gnocchi ci regalano una pasta al forno autunnale gustosissima e veloce da realizzare!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

800 gr. di gnocchi di patate

200 ml. di besciamella

300 gr. di funghi porcini

150 gr. di scamorza

150 gr. di mozzarella

100 gr. di prosciutto cotto

Pangrattato q. b.

100 gr. di parmigiano reggiano

Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione

Se utilizzate i funghi freschi puliteli eliminando la terra, tagliateli e fateli cuocere in padella con due cucchiai di olio per 10 minuti e aggiungete un pizzico di sale. Fate bollire gli gnocchi e, dopo averli scolati, metteteli in una ciotola e amalgamateli con la besciamella. Aggiungete la scamorza a dadini, la mozzarella, metà del parmigiano, i funghi ed il prosciutto cotto tagliato a strisce sottili. Mescolate e distribuite tutto su una teglia spolverando sopra un’abbondante manciata di pangrattato. Aggiungete il parmigiano rimasto, infornate gli gnocchi per 10 minuti a 200 gradi e completate la cottura al grill per 5 minuti. Servite gli gnocchi gratinati tiepidi.

Conservazione

Questo piatto si conserva in frigo per due o tre giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Gli gnocchi gratinati ai funghi racchiudono il gusto unico dei nostri prodotti locali: i porcini, che in Calabria si prediligono fritti per esaltarne il gusto, sono molto versatili in cucina. Questi funghi, che uniscono alla bontà le sostanze nutritive di cui sono ricchi fra cui vitamine, sali minerali e proteine, si trasformano in una squisita conserva sott’olio che fa parte, come molte altre, dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Calabresi.

Il consiglio della zia

Il prosciutto crudo può sostituire quello cotto in questa squisita pasta al forno.