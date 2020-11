Sanità, oggi la protesta dei sindaci calabresi a Roma: sit in di sostegno di Dignità Calabria a Piazza Italia [FOTO e INTERVISTA]

19 Novembre 2020 13:51

Dignità Calabria: sit-in a Piazza Italia a Reggio a sostegno della protesta dei sindaci calabresi presso la sede del Governo a Roma

Protesta di Dignità Calabria a Piazza Italia a Reggio Calabria, questa mattina, medianteun sit-in statico e pacifico di fronte alla sede della Città Metropolitana. La manifestazione è a sostegno della protesta dei sindaci calabresi presso la sede del Governo a Roma che si terrà tra poco. “Abbiamo scelto la sede della Città Metropolitana – affermano gli organizzatori– per raccogliere simbolicamente tutti i primi cittadini della stessa. Si precisa che le nostre manifestazioni non hanno nessun orientamento politico, e che tutti gli interventi hanno avuto ed hanno carattere spontaneo; pertanto, si respinge fortemente ogni tentativo di strumentalizzare in tal senso l’operato di Dignità Calabria”. “Senza una sanità efficace -proseguono- non può essere garantito il diritto alla salute, alla cittadinanza, al lavoro e quindi ad una degna qualità della vita dei calabresi. Si coglie l’occasione del sit-in, inoltre, per richiedere che presso gli Ospedali territoriali vengano adottati i seguenti provvedimenti: attivazione o potenziamento dei laboratori per il processamento dei tamponi molecolari; incremento del personale medico ed infermieristico; aumento immediato dei posti letto in rianimazione; trasparenza nella comunicazione dei dati del contagio”. In basso il VIDEO delle dichiarazioni di Renato Raffa di Dignità Calabria.