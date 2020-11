Reggio Calabria, il lussuoso yacht Flying Fox avvistato nello Stretto: un gioiello da 500 milioni dotato di ogni comfort

8 Novembre 2020 12:57

Reggio Calabria, lo yacht Flying Fox avvistato nelle acque dello Stretto di Messina: un gioielo extralusso dotato di ogni comfort possibile

Reggio Calabria, yacht Flyng Fox avvistato nello Stretto – Volgendo lo sguardo all’orizzonte da Reggio Calabria, o anche da Messina, il paesaggio dello Stretto lascia sempre senza fiato… specialmente se in mezzo al mare passa il mastodontico Flying Fox! Partito da La Ciotat (Francia) e diretto a Saranda (Albania), lo yacht extralusso progettato dal cantiere tedesco Lürssen ha catturato l’attenzione di molti abitanti delle due città dello Stretto. Un vero e proprio gioiello della navigazione, lungo 136 metri e alto 21, dotato di ogni comfort possibile come palestra, piscina, spa e cinema (tutte dalla grandezza fuori dal normale), kite-surf con tutta l’attrezzatura per farsi trainare da uno dei quattro jet ski in dotazione, windsurf e tavola da surf tradizionale o da wakeboard. Presenti anche due spazi per far atterare un elicottero in caso di emergenza. Il suo costo si aggira fra i 400 e i 500 milioni di dollari, ma è essenzialmente uno yacht da noleggio: se voleste togliervi questo sfizio dovete essere pronti a sganciare almeno 3.5 milioni a settimana!

Caratteristiche tecniche yacht Flying Fox: