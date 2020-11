Reggio Calabria: installata la prima panchina rossa, simbolo e monito contro la violenza di genere [FOTO e INTERVISTA]

25 Novembre 2020 11:11

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: installata a Largo La Face a Reggio Calabria la prima panchina rossa, simbolo e monito contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di Reggio Calabria, l’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche di Genere, Giuggi Palmenta, l’Assessore al Welfare, Demetrio Delfino, hanno inaugurato a Largo La Face la prima panchina rossa, simbolo e monito contro la violenza di genere. “Un atto dovuto per tenere alta l’attenzione su quanto accade ogni giorno sotto i nostri occhi. Quella che ci apprestiamo a vivere, in piena pandemia, sarà una giornata diversa dalle altre ma non per questo meno importante. Sarà l’inizio di un percorso condiviso con la Rete di associazioni e Istituzioni “25 Novembre e oltre”, costituita a Reggio Calabria su impulso della Consigliera di Parità della Città Metropolitana, Paola Carbone, già nel mese di Ottobre dello scorso anno, ai cui scopi e programmi anche questa rinnovata amministrazione intende aderire, nella logica condivisa che le tematiche inerenti alla lotta contro la violenza, non possano e non debbano essere affrontate solo in questa giornata”, afferma l’assessore Palmenta.