Reggio Calabria, sul Viale Europa montagne di spazzatura e cantieri aperti da mesi: “ma come si può vivere così?” [FOTO]

6 Novembre 2020 12:02

Reggio Calabria, le immagini dello stato in cui versa il Viale Europa: cantieri aperti, buche e spazzatura in ogni angolo

A pochi passi dal centro storico di Reggio Calabria, eppure dallo stato di degrado non sembrerebbe. E’ giunta una nuova segnalazione da parte di un nostro lettore che testimonia la grave situazione in cui versa il Viale Europa, snodo centrale del traffico cittadino. “E’ allucinante, strade dissestate, fermi da mesi i lavori di separazione delle carreggiate, rifiuti e sporcizia ovunque lungo tutta la strada. Ma come si può vivere così?”, è il suo commento ai nostri canali di StrettoWeb. In alto le FOTO che mostrano le condizioni in cui i residenti di quella zona sono costretti a vivere ogni giorno.