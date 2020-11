Reggio Calabria, viale Europa sommerso dai rifiuti: “il Sindaco aveva promesso che il problema sarebbe stato risolto a fine ottobre” [FOTO]

11 Novembre 2020 12:00

Un lettore di StrettoWeb segnala ancora il degrado in cui versa il Viale Europa, a pochi passi dalla scuola

“Invio queste foto che documentano, tra l’altro, una situazione che si trascina da troppo tempo. Siamo all’entrata della scuola Ciravolo sul viale Europa. Credo che qualsiasi commento sarebbe inadeguato per descrivere cotanto schifo. Che fine ha fatto il piano di smaltimento dei rifiuti, per fine ottobre, annunciato dal Sindaco? Guardi, sono stanco di segnalare. Se ne fottono tutti…”. E’ il messaggio che un lettore di StrettoWeb ha inviato alla nostra redazione per denunciare l’emergenza rifiuti che stanno vivendo i residenti nel Viale Europa, zona molto affollata della città e situata a pochi passi dal centro di Reggio Calabria. In alto le FOTO.