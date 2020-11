Reggio Calabria, uomo muore in strada sul Corso Garibaldi: forze dell’ordine sul posto [FOTO LIVE]

19 Novembre 2020 11:20

Reggio Calabria, l’anziano si è accasciato al suolo a Piazza Duomo

Tragedia questa mattina intorno alle ore 10:15 sul centralissimo Corso Garibaldi di Reggio Calabria dove un anziano di 82 anni, probabilmente a causa di un malore, è deceduto. L’uomo si è accasciato al suolo a Piazza Duomo e precisamente all’incrocio tra il corso e via Gulli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale coordinati dal Comandante Salvatore Zucco, coadiuvata dalla Polizia di Stato, e successivamente gli operatori del 118. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno accertato come l’uomo fosse in compagnia di un amico e stesse andando a prendere un caffè, quando si è improvvisamente accasciato al suolo. Immediatamente soccorso, non c’è stato nulla da fare: una vigilessa ha praticato massaggio cardiaco fino all’arrivo del 118, ma i tentativi di rianimazione di tutti gli operatori sono stati vani. Il 118 ha constatato il decesso per arresto cardiaco. Dopo i rilievi di rito, la salma è stata riconsegnata ai familiari che sono stati avvisati dagli agenti e hanno riconosciuto il cadavere.