25 Novembre 2020 11:46

Reggio Calabria, Unione Ciechi: “un 25 novembre per dire basta alla violenza sulle donne e contro ogni forma di discriminazione”

“Pur se gli eventi per sensibilizzare sul tema del 25 novembre sono quest’anno limitati, noi come sezione territoriale dell’Unione Ciechi di Reggio Calabria –scrive in una nota il presidente Francesco Marino– vogliamo essere presenti per dire che basta applicare le leggi vigenti, le Convenzioni internazionali per tutelare le persone disabili, in questo caso le donne con disabilità contro ogni forma di discriminazione. La violenza, non è soltanto fisica, ma spesso è fatta di atti subdoli, di parole, azioni denigratorie, forme discriminanti connesse alla diversità, come lo status di disabile e di donna con disabilità. Per le loro si profila una doppia forma di violenza, in quanto donna e donna disabile che agli occhi dei “normodotati” può apparire debole, ma non è così. Le Convenzioni internazionali, la Costituzione e le leggi declamano il rispetto della parità, dell’uguaglianza e della legalità, che, la nostra associazione che quest’anno ha raggiunto il traguardo dei centro anni ci ricorda le tante lotte, sin dalla sua nascita per affermare tali principi e per la piena integrazione delle persone non vedenti. Crediamo che una società che si definisce emancipata, civile e globale, non dovrebbe avere giornate per ricordare quello che deve essere rispetto della vita dell’individuo tutti i giorni dell’anno e per questo lavoriamo per tutelare le persone fragili contro ogni forma di discriminazione, stereotipi, frutto di menti ottuse che trovano terreno fertile nell’ignoranza”, conclude la nota.