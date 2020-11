16 Novembre 2020 10:38

Reggio Calabria, ultimate le necessarie verifiche sulle condotte fognarie di Santa Caterina. È il Patrimonio edilizio il titolare degli interventi al civico 4b di via Italia

“Come evidenziato nei giorni scorsi, il Comune attraverso la sua società in house Castore ha tempestivamente provveduto alla riparazione del guasto alle condotte fognarie lamentato davanti al portone della palazzina ubicata in via Italia 4b. In ogni caso, occorreva però portare a termine la non semplice istruttoria per definire l’esatta titolarità dell’intervento“. E’ quanto scrive in una nota Rocco Albanese, assessore alle Manutenzioni del Comune di Reggio Calabria. “Le necessarie verifiche sono state ultimate in queste ore: non è dell’Aterp, bensì del Patrimonio edilizio – e dunque dell’Ente locale – la competenza a intervenire in caso di guasti alle fognature che servono lo stabile. Lo fa sapere l’assessore comunale alle Manutenzioni, Rocco Albanese. Alla luce della rinsaldata fiducia da parte dei cittadini del quartiere di Santa Caterina e dei sopravvenuti riscontri su citati, l’assessore Albanese garantisce altresì che i “fari” dell’Amministrazione comunale seguiteranno a essere ben piantati su ogni eventuale disservizio che malauguratamente dovesse verificarsi in questa o in altre zone di Reggio Calabria”, conclude.