Reggio Calabria: nella Task force del Comune anche la Past President nazionale di PLP Psicologi Liberi Professionisti

3 Novembre 2020 10:32

“La Task force del Comune di Reggio Calabria, nata come realtà consultiva per fronteggiare l’emergenza COVID, annovera tra gli esperti anche la psicologa e psicoterapeuta Dominella Quagliata. Accogliamo con soddisfazione l’attenzione che il Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, ha voluto riservare all’emergenza psicologica, Covid-correlata, che al pari di quelle biologica ed economica, costituisce una minaccia per le cittadine, i cittadini e l’intero sistema economico-socio-sanitario“. E’ quanto scrive in una nota il Comitato Regionale della Calabria di PLP Psicologi Liberi Professionisti, aderente a ConfProfessioni. “La dott.ssa Quagliata, Past President nazionale di PLP Psicologi Liberi Professionisti, limitatamente agli ambiti di psicologia delle emergenze e della sicurezza, ha conseguito i master universitari in “Psicologia delle Emergenze e Psicotraumatologia” (LUMSA) e in “Diritto, Politiche e Management Sanitario e Socio-sanitario” (UNICAL); l’abilitazione alla pratica dell’Eye movement desensitization and re processing (EMDR) e il titolo di Formatore formatori PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress) (Camillian Task Force – CTF). Tra le esperienze professionali maturate nei suddetti ambiti si evincono, dal CV pubblico: direzione didattica dell’Area WHPS – Workplace Health Promotion and Safety (IMR – Italian Medical Research – Benevento); docenza stabile di Psicotraumatologia e Psicologia delle emergenze (S.P.P.G. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Psicodinamico Individuale e Gruppoanalitico Soggettuale – Reggio Calabria); collaborazione aree Emergenza, Sicurezza e Ambiente (Studio Zuliani – Vicenza); componente di redazione (Rivista PdE di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente – ISSN 2531-4157 – Vicenza); consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro (ARPACAL – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria – Catanzaro); nonché numerose docenze in ambito di Prevenzione, Salute e Sicurezza (Consilia- Roma; EFEFS –Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Reggio Calabria; Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria; Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria; ATS HER.DOM Associazione Hermes – Reggio Calabria; Salerno – Reggio Calabria società consortile per azioni – Capogruppo 51% Salini Impregilo S.p.a.- Roma; Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea” – Dipartimento di Architettura; IACP Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona – Roma). In merito all’emergenza COVID-19 ha coordinato il servizio di Supporto psicologico telefonico per la regione Calabria ed è stata autrice e conduttrice della trasmissione televisiva “Emozioni COVI-19 Correlate trasmessa su ReggioTV (PLP Psicologi Liberi Professionisti). Alla collega Quagliata e all’intera Task Force auguriamo un proficuo lavoro, utile all’intero territorio comunale”, conclude.