Reggio Calabria: avvisi di pagamento per l’acconto TARI del 2020. Confconsumatori: “ridurre le tariffe”

1 Novembre 2020 23:10

Reggio Calabria: avvisi di pagamento per l’acconto TARI del 2020. Confconsumatori: “il servizio di raccolta rifiuti viene svolto in violazione della normativa, ridurre le tariffe”

“In questi giorni Hermes Servizi Metropolitani sta procedendo all’emissione ed invio ai contribuenti reggini degli avvisi di pagamento per l’acconto TARI anno 2020 secondo le tariffe approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 luglio 2019”. E’ quanto scrive in una nota Confconsumatori. “Ciò nonostante – sottolinea la nota- il servizio di raccolta rifiuti venga svolto in violazione della normativa di riferimento. Le disposizioni legislative e l’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità prevedono – in caso di raccolta e smaltimento dei rifiuti in aperta violazione delle disciplina di legge – la riduzione della tariffa fino ad un massimo dell’80% sulla tassa dovuta”. Confconsumatori offrirà “maggiori informazioni e/o chiarimenti a tutti coloro che vorranno contattare lo Sportello di Reggio Calabria dell’Associazione. Info: www.confconsumatori.it, confconsumatorireggiocalabria@gmail.com, recapito telefonico 338 9929688″.