Reggio Calabria, spazzatura baciata dal sole: a Ciccarello la protesta dei cittadini [FOTO]

9 Novembre 2020 16:37

Anche nel quartiere di Ciccarello continua l’emergenza rifiuti

Una protesta significativa quella messa in atto da alcuni residenti nel quartiere di Ciccarello. Una delle zona più popolose della zona sud di Reggio Calabria è totalmente invasa dai rifiuti, perché da ormai troppo tempo la raccolta della spazzatura non avviene in modo costante. Di fronte ai condomini più abitati ormai si sono create diverse mini-discariche, che rendono impossibile la vita dei cittadini e non fanno altro che provocare enorme rabbia. D’altronde la Tari è arrivata, anche in modo puntuale, proprio come una beffa. Ecco dunque che questa mattina in Via Quarta Denominazione Via Ciccarello, la montagna di spazzatura che da settimane giace è stata riversata in strada, bloccando di fatto la circolazione del traffico automobilistico. In alto le FOTO.