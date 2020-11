3 Novembre 2020 22:41

Reggio Calabria: si è svolta a porte chiuse e senza presenza di pubblico la 5ª edizione del Convegno “Franco Mosino”, l’iniziativa volta ad approfondire gli studi del compianto filologo reggino, organizzata dall’associazione “Famiglia Ventura” ed annunciata lo scorso febbraio a Sant’Alessio in Aspromonte

“Nel pieno rispetto delle disposizioni volte al contenimento della pandemia, abbiamo voluto simbolicamente celebrare comunque il Convegno, sia per rendere omaggio alla memoria del professore Franco Mosino e sia per dare continuità all’iniziativa, giunta al suo primo quinquennio – afferma il presidente Francesco Ventura – Il tema “Dialoghi con Amerigo Degli Atti” è stato suggerito dal professore Domenico Minuto e da noi accolto con entusiasmo, ricorrendo il centenario dalla nascita del fu fondatore e direttore dell’ex AAST. Degli Atti e Mosino collaborano per il progresso della cultura e lo sviluppo di quel territorio oggi metropolitano attraverso la rivista “Calabria Turismo”, l’istituzione degli “Incontri di Studi Bizantini” ed i premi “Ibico Reggino”.

Hanno contribuito al dibattito il prof. Minuto e la dottoressa Adele Degli Atti, figlia del direttore Amerigo, con due relazioni che saranno messe agli Atti del Convegno. È previsto infatti di raccogliere tutti gli interventi prodotti in questo quinquennio in un e-book in libera e gratuita distribuzione dal nuovo sito dell’associazione “Famiglia Ventura” già in allestimento.

“Sono particolarmente soddisfatto per la scultura lignea realizzata dal maestro Francesco Cento in occasione di questa quinta edizione, la quale trae ispirazione dalla statua bronzea “Il Mito di Ibico”, realizzata nel 1964 da Celestino Petrone e tanto ammirata dal Mosino. La si potrebbe definire una riuscita operazione di recupero artistico, essendo l’opera attualmente smarrita. Realizzata in occasione dei premi “Ibico Reggino” ideati da Amerigo Degli Atti, essa rappresenta le ibis nell’atto di spiccare il volo per testimoniare contro gli assassini del poeta”.