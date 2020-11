Reggio Calabria: sabato la donazione del sangue dei volontari reggini di Fare Verde

26 Novembre 2020 16:03

Reggio Calabria: sabato 28 novembre, presso il S.I.T. del “Morelli”, la donazione del sangue dei volontari reggini di Fare Verde. L’inizio di una lunga e proficua collaborazione con la sezione locale dell’Adspem

Con lo slogan “Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”, da mercoledì 4 novembre 2020, in occasione del 102° Anniversario dalla fine della Grande Guerra, ha avuto avvio su tutto il territorio nazionale la Campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa dall’associazione ambientalista Fare Verde, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia. “Vogliamo ricordare il sacrificio dei nostri nonni e dei nostri padri nella Prima Guerra Mondiale – hanno dichiarato Francesco Greco, Presidente Nazionale di Fare Verde, e Gaetano Ruocco, Presidente Nazionale Ansi –, per questo abbiamo deciso di avviare questa campagna di invito a donare il sangue per celebrare, con un gesto d’amore e di solidarietà, la fine del primo conflitto mondiale e onorare allo stesso tempo il sacrificio dei nostri avi che il sangue lo donarono alla Patria. Per questo invitiamo tutti i nostri volontari ad andare a donare sabato mattina al “Morelli”, in memoria dei nostri eroici soldati che versarono il loro sangue per l’unificazione e libertà della Patria. Ad ogni modo si fa presente che gruppi locali di Fare Verde e le sezioni dell’Ansi di tutta Italia, sino al 15 dicembre, solleciteranno i cittadini, gli iscritti e i loro familiari a compiere questo gesto di altissimo valore simbolico.