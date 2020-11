Reggio Calabria, una giungla tra le abitazioni: i rioni Caridi e Guarna abbandonati nel degrado [FOTO]

14 Novembre 2020 11:39

La segnalazione di un lettore residente in zona, ormai stremato dalla situazione in cui si trova costretto a vivere

Immagini davvero tristi giungono dal rione Guarna e dal rione Caridi. Due quartieri abbastanza popolati a pochi passi dal centro di Reggio Calabria, che versano in un degrado totale. E la situazione sta diventando insostenibile per i residenti, i quali vedono crescere a dismisura la vegetazione senza che avvenga mai un minimo di manutenzione. Nella speranza che qualcosa possa cambiare, e gli enti competenti si accorgano della realtà dei fatti, un lettore di StrettoWeb ha inviato ai nostri canali alcune foto che testimoniano la condizione in cui destano i due ambienti:

“Spett.le Redazione buongiorno, mi permetto di segnalare lo stato di abbandono di due importanti zone della città ove tra l’altro vi è presente la Cattedrale ortodossa che si presenta bellissima tra presenza di rifiuti ed auto abbandonate. Con stima un cittadino che ama Reggio”.