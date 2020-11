Reggio Calabria: rinviato il concerto di Brunori SAS al PalaCalafiore

4 Novembre 2020 11:20

Reggio Calabria, il concerto di Brunori SAS è stato rinviato al prossimo anno

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato al prossimo anno il “Cip! Tour” di Brunori SAS e con esso la data del 14 novembre prevista al PalaCalafiore di Reggio Calabria, organizzata dalla Esse Emme Musica, che si terrà il 20 novembre 2021. Bisognerà ancora aspettare qualche mese, dunque, per il tour promozionale dell’ultimo album del cantautore calabrese, “Cip!”, uscito lo scorso gennaio a tre anni di distanza dal successo di “A casa tutto bene”. Cip! è un disco dalla poetica potente che si impone con un linguaggio nuovo, profondo, che colpisce ed emoziona dal primo ascolto. Il centro è uno: nelle undici tracce di Cip! Dario ha voluto scrivere “dell’Uomo, e non degli uomini”. Un lavoro che non vuole eliminare le opposizioni intrinseche nella natura umana, nella vita stessa, ma che piuttosto vuole sfumare i confini tra il bello e il brutto, come uno specchio riflesso in cui si ha bisogno del negativo per abbracciare meglio il positivo.

Il tour nei palazzetti sarà una prima volta per Dario e l’occasione, per il pubblico che lo ama, per ascoltare con un arrangiamento del tutto rivisto per questa nuova dimensione live, brani come La verità, Canzone contro la paura, L’uomo nero e Lamezia Milano. Un viaggio tra passato e presente della sua storia musicale attraverso canzoni che, senza essere mai passate in radio e senza nessun supporto mediatico, hanno conquistato centinaia di persone.

Brunori Sas incontrerà dunque nuovamente il pubblico con la sua poesia, la leggerezza, l’autorevolezza musicale e il senso dell’ironia che da sempre lo contraddistinguono.

In tour con Dario la storica band composta da Simona Marrazzo, Dario Della Rossa, Massimo Palermo, Mirko Onofrio, Stefano Amato e Lucia Sagretti, con l’aggiunta di Alessandro “Asso” Stefana e della sezione brass diretta da Mauro “Otto” Ottolini.