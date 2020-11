Reggio Calabria, il grido d’allarme di una mamma: “situazione insostenibile in via Mortara Ravagnese tra moscerini e topi”

25 Novembre 2020 22:16

Reggio Calabria, il grido d’allarme di una mamma: “in via Mortara Ravagnese ogni giorno ci troviamo ad uccidere milioni di moscerini che entrano dentro, non siamo padroni ad aprire una finestra o stendere i panni a causa dei cumuli di immondizia”

Il problema rifiuti non si arresta nella città di Reggio Calabria. Un mamma preoccupata scrive: “ho una bambina di 4 mesi, oltre le restrizioni, non possiamo uscire neanche sul balcone o scendere in cortile, ogni giorno ci troviamo ad uccidere milioni di moscerini, che entrano dentro, non siamo padroni ad aprire una finestra o stendere i panni, oltre al cattivo odore provocato dall’immondizia. La situazione è davvero insostenibile, impossibile continuare così, cerchiamo di rispettare tutte le regole, cerchiamo di fare differenziata, cerchiamo di mantenere tutto pulito, ma a nulla serve. Facciamo una lotta quotidiana con topi e moscerini, abbiamo bisogno aiuto”, conclude.