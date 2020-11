Reggio Calabria: riaprono i cimiteri comunali

9 Novembre 2020 11:26

Reggio Calabria: a seguito di interlocuzione con la segreteria del ministero della salute l’amministrazione comunale sta provvedendo a revocare l’ordinanza di chiusura dei cimiteri comunali

A seguito di interlocuzione con la segreteria del ministero della salute l’amministrazione comunale sta provvedendo a revocare l’ordinanza di chiusura dei cimiteri comunali a Reggio Calabria. Pertanto da domani, 10 novembre, tutti i cimiteri comunali saranno riaperti. Lo comunica l’assessore Rocco Albanese che chiarisce: “L’amministrazione comunale aveva precauzionalmente provveduto alla chiusura dei cimiteri fino al 3 dicembre prossimo, garantendo comunque “l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione ed estumulazione dei feretri, ammettendo per l’estremo saluto solamente la presenza dei parenti più prossimi e sino ad un massimo di 6 persone”. “Al termine della interlocuzione avviata con il ministero della salute, è stato chiarito che l’apertura al culto dei defunti nei luoghi cimiteriali, seppur nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza da Covid19, in particolare l’uso della mascherina, è compatibile con l’ultimo Ddpcm”. “Seppure – conclude l’assessore Albanese – la nota di apprezzamento in ordine al senso di responsabilità e zelo dimostrato in via precauzionale dalla nostra amministrazione”.