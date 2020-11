27 Novembre 2020 09:55

Reggio Calabria: pubblicata una nuova raccolta poetica di Francesco D’Aleo, le “Liriche del Viandante”, edita della casa editrice Eretica Edizioni

E’ stata pubblicata una nuova raccolta poetica dello Specialista in Microbiologia e Virologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Francesco D’Aleo, le “Liriche del Viandante”, edita della casa editrice Eretica Edizioni. La potenza delle liriche e dei versi qui presentati proietta il lettore attraverso il tempo, in un viaggio ambiverso tra passato e futuro spezzando oltremodo la linearità dell’attuale presente. Le esperienze quotidiane e le oniriche visioni si traspongono in versi vivi, crudi, veraci che il poeta ora visionario ora pragmatico riconsegna in nuova veste per il lettore. Ogni ricavato andrà in beneficenza.