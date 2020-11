Reggio Calabria, le proteste degenerano in violenza: petardi e carabinieri feriti [FOTO e VIDEO]

5 Novembre 2020 20:26

I Carabinieri sono stati feriti mentre contemporaneamente a Piazza Italia era in corso lo svolgimento della manifestazione contro la “zona rossa” in Calabria

A Reggio Calabria esplode la rabbia per la decisione del Governo di inserire la Regione tra i territori “zona rossa”. Durante la manifestazione 3 carabinieri sono stati lievemente feriti, i tre militari sembrerebbe siano stati colpiti da pietrate e uno dei 3 è stato ferito all’orecchio. Per i tre Carabinieri è stato necessario ricorrere alle cure mediche del 118 presente sul posto. Il fatto è accaduto in Piazza Italia dove si sono radunate circa 600 persone che hanno urlato slogan e fatto esplodere petardi.