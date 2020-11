Reggio Calabria, continuano le proteste: domani nuova manifestazione a Piazza Carmine, i dettagli

13 Novembre 2020 14:58

I cittadini manifestano il proprio dissenso contro le ultime scelte del Governo che hanno imposto la chiusura di molte attività

Non si placano in Calabria le manifestazioni dei cittadini contro la “zona rossa” e la proroga del commissariamento della sanità regionale. Dopo le proteste a Cosenza e Catanzaro, domani 14 novembre sarà Reggio Calabria a scendere in strada per manifestare il proprio dissenso. L’appuntamento è per le ore 18.30 a Piazza Carmine. Di seguito il volantino pubblicato sui social.