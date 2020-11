Reggio Calabria scende in piazza per il 3° giorno consecutivo contro la “zona rossa”: appuntamento alle 18 a piazza Duomo, la manifestazione è autorizzata. “Venite tutti con le vostre famiglie” [DETTAGLI]

7 Novembre 2020 14:20

La manifestazione organizzata avrà inizio presso Piazza Duomo alle ore 18

“La manifestazione di stasera si svolgerà alle 18:00 presso Piazza Duomo. Nel possibile distanziati, con mascherina, tutti presenti, anche con le vostre famiglie perché non siamo per la violenza ne negazionisti…Vogliamo riconosciuti i diritti Civili, Lavorativi e Sanitari di tutti i Calabresi! P.S La manifestazione è autorizzata”. E’ quanto si apprende tramite i canali social. Reggio Calabria dunque è pronta a scendere in piazza per il 3° giorno consecutivo, in segno di protesta contro la “zona rossa” disposta dal Governo.