Reggio Calabria: perdita di acqua e degrado in via Margherita Hack [FOTO]

6 Novembre 2020 14:10

Reggio Calabria: perdita di acqua e cumuli di spazzatura in via Margherita Hack, le immagini

Copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria in via Margherita Hack, nei pressi della Facoltà di Architettura. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, la fuoriuscita di liquido è copiosa. Oltretutto è possibile notare un cumulo di rifiuti. In alto la FOTOGALLERY completa.