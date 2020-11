Reggio Calabria, copiosa perdita d’acqua in pieno centro: difficoltà per i residenti [FOTO E VIDEO]

29 Novembre 2020 15:07

Tra via Argine destro Calopinace e via Spanò, nel centro storico di Reggio Calabria, si sono creati due veri e propri torrenti: un guasto che dopo una settimana ancora nessuno ha risolto

Una situazione che prosegue così da una settimana e ancora nessuno è intervenuto per riparare il guasto. Su segnalazione dei cittadini residenti, la redazione di StrettoWeb testimonia con FOTO (in alto la gallery) e VIDEO la copiosa perdita d’acqua che si sta verificando nell’incrocio tra via Argine destro Calopinace e via Spanò, nei pressi di Ponte San Pietro, nel pieno centro storico di Reggio Calabria. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, il guasto ha creato due torrenti che hanno circondato l’isolato vicino. I residenti della zona sono in netta difficoltà: per bloccare la perdita hanno provato, per come possibile, a tappare il tombino dal quale esce l’acqua, mentre poco prima del marciapiede è stato messo dell’asfalto, come piccola barriera, per deviare il flusso ed evitare che il fiume arrivi all’interno dei portoni condominiali.

Reggio Calabria, fiume d’acqua in pieno centro: una grossa perdita nei pressi di Ponte San Pietro [VIDEO]