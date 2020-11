Reggio Calabria: partirà il prossimo 17 novembre il corso di formazione per prevenire la violenza nei confronti delle donne

13 Novembre 2020 12:55

Reggio Calabria: partirà il prossimo 17 novembre il corso di formazione specialistica dal titolo “La promozione di reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne secondo un approccio integrato”

Partirà il prossimo 17 novembre il corso di formazione specialistica dal titolo “La promozione di reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne secondo un approccio integrato”. Il percorso interprofessionale è organizzato dal Centro Antiviolenza “A. Morabito” della Piccola Opera Papa Giovanni, in attuazione della progettualità condivisa con la Regione Calabria ex L.R. 20/2007, ed è svolto in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria. Il corso verterà sulla tutela dei diritti delle donne e dei minori che subiscono violenza e maltrattamenti. Gli obiettivi specifici puntano a far conoscere il fenomeno della violenza intrafamiliare e dei meccanismi che la generano; fornire gli strumenti giuridici adeguati per un’effettiva tutela delle donne e dei minori vittime; rappresentare il fenomeno della violenza nella sua complessità sociale e culturale; riconoscere le vittime di violenza secondo indicatori standardizzati; promuovere reti e sostenere una adeguata protezione per le vittime di violenza fisica, psicologica e sessuale.

A tenere le lezioni in modalità streaming saranno l’Avv. Luigia Barone, l’Avv. Lucia Lipari, la Dott.ssa Francesca Mallamaci, la Dott.ssa Nadia Modafferi, l’Avv. Francesca Stillittano.

Destinatari dell’attività formativa saranno così: avvocat*, psicolog*/psicoterapeut*, assistenti sociali, insegnanti, educator*/pedagogist*, operator* sociali, volontar*.

Il percorso gratuito si articolerà in 9 moduli formativi, per una durata complessiva di n. 18 ore, secondo il seguente calendario:

17- 24- 20- 27 novembre, dalle h 15:00 alle h 17:00;

1 – 4- 15 -11- 18 dicembre, dalle h 15:00 alle h 17:00.

Sarà possibile iscriversi mediante l’invio di una mail a: corsoviolenza.piccolaopera@gmail.com.

A seguito dell’iscrizione, la segreteria organizzativa invierà i dettagli operativi per accedere alla piattaforma utilizzata e potere seguire le lezioni.

E’ previsto il rilascio del materiale didattico delle video-lezioni e di un attestato di partecipazione per coloro che avranno frequentato l’80% delle lezioni e superato l’esame finale, che consisterà in un questionario costituito da una serie di domande sulle tematiche oggetto di approfondimento. L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria per il conferimento dei crediti formativi. Sono stati inoltre riconosciuti n. 18 crediti formativi, di cui 2 di deontologia, dall’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria.