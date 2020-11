Reggio Calabria, l’ordinanza di Falcomatà: “da lunedì scuole chiuse ma restano aperti gli asili. Novità su Covid-hotel e tamponi drive in”

13 Novembre 2020 20:28

Il Sindaco di Reggio Calabria Falcomatà ha spiegato i dettagli della sua ultima ordinanza che impone la chiusura di tutte le scuole

“Il virus nelle scuole della nostra città sta circolando, non colpisce solo i bambini, ma anche soprattutto le famiglia, gli insegnanti e il personale ata. E’ una decisione di cautela, per evitare assembramenti su mezzi pubblici. Ringrazio il personale scolastico per aver riportato in questi mesi un po’ di normalità all’interno degli istituti. La decisione è stata presa di comune accordo con la task force, che si avvale di componenti del Gom di membri della Caritas, Croce Rossa, altri professionisti ed esperti”, ad affermarlo il Sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino di Reggio Calabria è tornato sulla polemica con l’Asp: “Abbiamo scritto formalmente all’Asp per chiedere se anche nella nostra città ritenesse opportuno avanzare la richiesta di chiudere le scuole. Dal comunicato di ieri sera abbiamo appreso che loro sono d’accordo. Resteranno aperti solamente asili e scuola dell’infanzia per permettere ai più piccoli di continuare a stare insieme ai compagnetti. L’ordinanza che ho firmato ha durata di 15 giorni, quando poi si faranno delle nuove verifiche. Questi giorni saranno utili per la sanificazione dei locali e consentire un vero tracciamento da parte dell’Asp. Senza il contact tracking, la chiusura delle scuole non avrebbe senso.

Poi su altra novità: “Con la task force ci siamo confrontati anche su altre esigenze. Abbiamo messo in piedi un numero verde per avere informazioni sull’emergenza Covid. Basterà chiamare al numero 0965/3622361 che sarà attivo da lunedì 16 novembre nelle fasce orarie 9-13 e 15-17. Covid hotel? Abbiamo individuato la residenza. Lunedì manifestazione d’interesse per chiunque fosse interessato. Inoltre è si è parlata della realizzazione di un punto dove poter effettuare i tamponi drive in. Il tutto avverrà in piazzale Ferrari di Pentimele, grazie alla disponibilità della Croce Rossa. Il problema rimane quello dei tracciamenti ed è questa la battaglia che dobbiamo portare avanti”.