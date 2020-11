Reggio Calabria: nuovi orari di apertura per lo sportello di ascolto della Piccola Opera “Papa Giovanni Onlus”

3 Novembre 2020 12:22

Il Centro Antiviolenza “Angela Morabito”, gestito dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, nasce nel 2013 con la finalità di offrire risposte efficaci alle donne vittime di violenza, dedicando loro uno spazio protetto in cui essere accolte e l’accesso gratuito a servizi specialistici. Accompagnare le donne nella rielaborazione dell’esperienza traumatica, nella definizione di un nuovo progetto di vita, nella riappropriazione della propria autonomia e della capacità di autodeterminazione attraverso percorsi di fuoriuscita dalla spirale di violenza, sono gli obiettivi del Centro Antiviolenza. Il servizio gratuito si avvale di figure professionali qualificate e formate, con esperienza già maturata nel settore, che intervengono attivamente per sostenere nella massima riservatezza le vittime di violenza e i loro figli. Sono previste attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, consulenza e sostegno psicologico, psicoterapia, consulenza specialista in ambito sociale e counselling, informazione, consulenza e assistenza legale. Il Cav offre altresì orientamento ai servizi del territorio, ascolto telefonico tramite Numero Verde 800170940, attivo h 24, collegato al numero verde di pubblica utilità nazionale 1522. Il Centro Antiviolenza “Angela Morabito” è aperto ed operativo presso la sede ubicata in Reggio Calabria alla via Galileo Ferraris n° 3 nei seguenti giorni:

Lunedì 11,00/13,00 15,00/17,00

Martedì 10,00/12,00 14,00/16,00

Mercoledì 11,30/13,30

Giovedì 9,00/11,00 15,00/17,00

Venerdì 11,00/13,00 16,00/18,00

Sabato 8,30/10,30