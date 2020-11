Reggio Calabria, la mobilitazione contro la “zona rossa” continua: nuovo appuntamento stasera alle 18 a piazza De Nava

6 Novembre 2020 16:02

A Reggio Calabria anche oggi si scende in piazza per protestare contro la zona rossa

Proseguono anche oggi le proteste dei reggini che tornano in Piazza contro la scelta del Governo di dichiarare la Calabria zona rossa. Anche questa sera a Reggio Calabria i cittadini si incontreranno alle 18 a Piazza De Nava per protestare e per non abbassare la testa davanti a questa scelta del Governo.