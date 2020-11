Reggio Calabria, protesta di MITI Unione del Sud a Piazza Italia. Putortì: “sanità e rifiuti, mala gestione della politica” [FOTO e INTERVISTA]

11 Novembre 2020 12:19

Reggio Calabria, protesta di MITI Unione del Sud a Piazza Italia. Putortì: “sanità e rifiuti, mala gestione della politica e sistema incancrenito. Da anni facciamo denunce”

Conferenza stampa a Reggio Calabria a Piazza Italia del MITI Unione del Sud sugli ultimi aggiornamenti sulle azioni intraprese in merito alle questioni del servizio sanitario, idrico e rifiuti. Fabio Putortì, già candidato a sindaco alle ultime elezioni comunali, ai microfoni di StrettoWeb afferma: “come denunciamo da anni la sanità, la gestione dei rifiuti e il sistema idrico sono gestire in modo affaristico dalla politica. Abbiamo già fatto presentato un esposto alla Procura della Repubblica e denunciato la mala gestione al Prefetto. Mi sembra chiaro che non ci possiamo fidare più di nessuno, basta proclami, servono fatti seri”, conclude.