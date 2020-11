Reggio Calabria, Milia risponde al Sindaco Falcomatà: “analfabeti funzionali anche tra la maggioranza, non vedono lo stato di disastro in cui versa la città” [VIDEO]

30 Novembre 2020 21:52

Il Consigliere comunale ha risposto all’attacco del Sindaco Falcomatà

“Molto attentamente mi sono arricchito dal suo discorso, signor Sindaco. Lei ci ha definiti analfabeti funzionali, ma questa affermazione può essere allargata a tutta l’amministrazione e anche, quindi, alla maggioranza”. ad affermarlo Federico Milia. Nel corso del Consiglio Comunale che si è svolto oggi a Palazzo San Giorgio, il consigliere di Forza Italia ha risposto all’attacco avanzato qualche giorno fa dal Sindaco Giuseppe Falcomatà nei confronti dell’opposizione. “Lo stato della città, che è sotto gli occhi di 200mila cittadini, è di totale disastro, però a quanto pare qui si sente solo di classifiche scalate e di qualità della vita che migliora. Non si fa per esempio riferimento all’indice di gradimento nei confronti dell’amministrazione che peggiora di anno ed anno. Questa cecità consiste nel non accettare le nostre proposte e di valutarle, capire che dichiarare lo stato di emergenza è necessario”.