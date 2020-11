Reggio Calabria, Milia (FI) sul Parco di San Sperato: “ennesima bugia di Falcomatà” [FOTO]

26 Novembre 2020 13:06

Reggio Calabria: il capogruppo di Forza Italia “bacchetta” la maggioranza sulla gestione del cantiere del popoloso quartiere cittadino

Era il 20 giugno quando Falcomatà riferiva agli organi di stampa che: “Attraverso la realizzazione di un campo da calcio per i ragazzi del quartiere e la realizzazione della strada di collegamento con la via principale, con lo spostamento della cabina, la realizzazione dei marciapiedi, della nuova illuminazione e le nuove panchine per gli anziani del posto daremo uno “sfogo” per il quartiere. Il valore dei lavori è di circa 500mila euro, attraverso i Patti per il Sud: la consegna dell’opera è fissata al 4 dicembre”. “Come dimostrano le foto, frutto di diversi sopralluoghi, miei e dei cittadini della zona” – spiega Federico Milia, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia – “la definizione dell’opera è ancora lontana dall’essere ultimata, dimostrazione di come i “tempi” indicati da Falcomatà siano totalmente irreali e aleatori. Chissà in questa occasione su chi verrà riversata la colpa. Noi ci auguriamo che San Sperato possa finalmente avere, in tempi brevi, la sua area verde e non più un simil-campo minato ancora più pericoloso di quanto non fosse il parco stesso prima dell’inizio dei lavori”.