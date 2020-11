Reggio Calabria, i consiglieri comunali di Forza Italia: “auguri al neo presidente Arruzzolo”

29 Novembre 2020 20:51

Reggio Calabria, il gruppo di Forza Italia: “esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al neo eletto Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, l’On. Giovanni Arruzzolo, esponente di rilievo dello stesso Partito che io mi onoro di rappresentare in Consiglio Comunale”

“Esprimiamo le mie più sincere congratulazioni al neo eletto Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, l’On. Giovanni Arruzzolo, esponente di rilievo dello stesso Partito che ci onoriamo di rappresentare in Consiglio Comunale”. E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali del gruppo Forza Italia al comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino. “Sebbene il suo mandato sarà breve per via delle ormai imminenti elezioni regionali, sono sicuro che l’appea eletto Presidente dell’Assemblea sarà un audace traghettatore fino a quella data, ponendosi come punto di riferimento non solo per la Maggioranza, bensì per tutti i Consiglieri che hanno l’onore di occupare gli scranni di Palazzo Campanella, oltre che per tutti i dipendenti. La Calabria vive un periodo tra i peggiori della sua storia, non sarà semplice dirimere le tante questioni ordinarie e non. Ma siamo certo che l’esperienza politica ed amministrativa acquisita negli anni dall’On. Arruzzolo farà la differenza in positivo. Congratulandoci ancora, auguriamo buon lavoro al massimo esponente dell’Assemblea regionale calabrese, sicuro che la sua grande dedizione al Territorio caratterizzerà anche questo incarico“, concludono.