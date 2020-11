Reggio Calabria, un “fiume umano” invade il corso Garibaldi: migliaia in marcia contro la “zona rossa”, tensione a piazza Italia [FOTO LIVE]

5 Novembre 2020 19:18

Manifestazione contro la “zona rossa” a Reggio Calabria: il racconto in diretta delle proteste, c’è grande tensione tensione a Piazza Italia

Tensione in questi minuti a Reggio Calabria, enormi proteste si sono sollevate dopo la notizia che la Calabria è stata inserita in “zona rossa” dal Governo italiano con l’emanazione dell’ultimo Dpcm. Un grande numero di manifestanti ha organizzato una passeggiata non autorizzata, che è partita da Piazza de Nava ed è proseguita sino a Piazza Italia, dove ha sede la Prefettura. Il grido delle persone in protesta è univoco: “NO alla zona rossa, NO al lockdown inventato”. Il corteo è ancora in svolgimento, un fiume umano di persone sta percorrendo il Corso Garibaldi e per l’inizio si sta aspettando che la folla raggiunga Piazza Italia. Le forze dell’ordine controllano per il momento la situazione, con uno schieramento di poliziotti all’entrato del palazzo del Prefetto e con un elicottero che presidia dall’alto la zona. In alto la FOTO GALLERY con le immagini in diretta di quanto sta accadendo in pieno centro a Reggio Calabria.

19.15 – Il corteo ha raggiunto Piazza Italia, ci sono migliaia di persone presenti a protestare, una scena che da tanto tempo non si vedeva in città. La gente sale sul palco, ognuno è esprime il proprio parere. Commercianti, artigiani, proprietari di palestre, giovani, ognuno manifesta il suo dissenso e insieme la folla grida in modo unanime: “ora basta, Reggio non si arrende!”.