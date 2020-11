Reggio Calabria, mancata manutenzione del verde. Piazza Castello finisce nel degrado: “un’area naturale selvaggia in pieno centro” [FOTO]

2 Novembre 2020 13:29

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore testimonia lo stato di abbandono totale in cui versa Piazza Castello

Un’area in centro città lasciata completamente in totale stato d’abbandono. E’ quanto segnalato da un lettore di StrettoWeb, che ha inviato alla nostra redazione alcune immagini per mostrare il degrado che regna sovrano in uno dei punti storici più belli e visitati del Comune di Reggio Calabria. “Le foto a corredo parlano da sole, non ci sono commenti da fare se non prendere atto dell’abbandono. A voler fare un po’ di ironia, direi che siamo in presenza di un area naturale selvaggia detta giungla”, è il messaggio che si allega alla denuncia. La mancata manutenzione del verde ha permesso all’erba di prendere il sopravvento e invadere gran parte della piazza. In alto le FOTO.

Lettera firmata – Ernesto Per Reggio