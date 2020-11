19 Novembre 2020 10:59

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “nel mio palazzo a Pellaro manca l’acqua da 7 giorni, il Sindaco ha avuto mai questi disagi idrici?”

Disservi idrici a Reggio Calabria nella zona di Pellaro. Un cittadino denuncia: “da una settimana sto cercando di avere notizie in merito ad un grave disservizio idrico in località Pellaro. Risiedo in uno stabilimento dove sono presenti consultorio Asl e relativi ambulatori Asl ,un laboratorio di analisi cliniche ed uno studio medico privato , dove giornalmente transitano un numero di pazienti per visite specialistiche piu o meno gravi ma sicuramente essenziali alla propria salute. Manca l’acqua purtroppo probabilmente da giovedì 12 CM ed ovviamente finendo le riserve delle cisterne condominiali siamo rimasti a secco. Abbiamo fatto richiesta dell’ intervento di un’autobotte che dopo qualche giorno cioè ieri 18 CM ha provveduto a riempire le cisterne. Stamattina purtroppo le cisterne erano già vuote . Faccio semplicemente notare che nello stesso stabile abitano persone anziane non in buono stato di salute bambini piccoli ed anche giovani coppia che ogni giorno con bidoni si prendono l’incarico di riempire le cisterne nelle loro possibilità. Mi sono reso conto che in questa citta tutto quello che dovrebbe essere normalità diventa anormalità. Se l’acqua ritorna nuovamente siamo tutti sorpresi oppure se la mattina ti accorgi che hanno ritirato le montagne di spazzatura sotto casa hai un una notizia eclatante da poter subito raccontare . A questo punto mi rendo conto che qualcosa non va ed il mio non e’ un discorso di schieramento politico perchè credo che la vera politica si sia fermata al famoso pentapartito. Concludo ringraziando questa testata e mi pongo un Quesito che non credo sia offensivo a nessuno: ma il Sindaco ha avuto mai questi disagi idrici?”, conclude.