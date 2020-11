Reggio Calabria: l’Associazione Universitaria New Deal organizza il webinar dal titolo “L’avvento del capitalismo digitale”

26 Novembre 2020 11:11

Reggio Calabria: l’Associazione Universitaria New Deal, con il sostegno del Dipartimento DiGiES, ha ideato il webinar dal titolo “L’avvento del capitalismo digitale: data protection strategy”

La sempre più rapida crescita ed espansione delle tecnologie della telecomunicazione e dell’informazione, avvenuta nell’ultimo ventennio, ha modificato radicalmente il modo di fare impresa nei paesi occidentali, permettendo agli operatori economici di introdurre nuove strategie di mercato. Partendo da queste premesse l’Associazione Universitaria New Deal, con il sostegno del Dipartimento DiGiES, ha ideato il webinar dal titolo “L’avvento del capitalismo digitale: data protection strategy” in cui verrà analizzato il mercato dei dati e la tutela giurisdizionale degli utenti mediante le sanzioni applicate dagli enti regolatori. Gli studenti del Dipartimento DiGiES, dopo i saluti del Direttore del Dipartimento Prof. Massimiliano Ferrara, avranno l’opportunità di approfondire la tematica, sia dal punto di vista giuridico, che da quello economico, grazie al contributo degli ospiti: Prof.ssa Angela Busacca – docente di “Diritto dell’informatica”; Prof. Domenico Marino – docente di “Politica economica dello sviluppo”; Prof. Roberto Mavilia – docente di “Economia e gestione delle imprese”. Alla base del “capitalismo digitale” vi è la logica dello scambio di dati, necessario non solo sotto il profilo promozionale, ma fondamentale per creare una rete fluida che connetta tutti i protagonisti del mercato. Versatilità e competenze linguistiche e giuridiche sono alla base di questa nuova forma di capitalismo che vede nello scambio digitale di informazioni una sua caratteristica essenziale. I ragazzi dell’Associazione Universitaria New Deal vi danno appuntamento virtuale martedì 1 Dicembre alle ore 17:00 sulla pagina Facebook “New Deal Lab” https://www.facebook.com/newdeal.lab. E’ stato riconosciuto 1 CFU agli studenti del Dipartimento DiGiES partecipanti.