Reggio Calabria: l’Albero Natalizio della Speranza di Incontriamoci Sempre

17 Novembre 2020 09:43

Reggio Calabria: l’Associazione Incontriamoci Sempre, attiva anche in questi mesi, sta intensificando gli sforzi per illuminare, con l’Albero della Speranza, la nostra città

“Sta per volgere al termine un anno particolare e, proprio per questo, l’Associazione Incontriamoci Sempre – scrive in una nota il direttivo- attiva anche in questi mesi, sta intensificando gli sforzi per illuminare, con l’Albero della Speranza, la nostra città e, simbolicamente tutta la nostra Calabria, per il periodo Natalizio. La Stazione FS di RC S.Caterina, per l’occasione, brillerà delle luci natalizie in ogni punto dell’impianto. L’Albero della Speranza, installato sul terrazzo, sarà visibile, dal viadotto, persino dai viaggiatori in arrivo con gli aliscafi della vicina Messina. La terrazza sarà arricchita con la coreografia di luci ed anche la piazza e gli spazi verdi, attorno alla stazione, saranno addobbati di luci e di effetti. Inoltre, alcune nostre volontarie, stanno progettando l’allestimento della Natività: il Presepe da posizionare all’ingresso, proprio sotto la pensilina. Nonostante le limitazioni, saremo vicini a tante famiglie bisognose, organizzando con personale dedicato e specializzato, la consegna di viveri di ogni genere. Anche i bambini sono nei nostri pensieri, molti giocattoli , li consegneremo a domicilio , per la loro gioia e felicità. Per fa fronte a questo grande nostro sforzo organizzativo, chiediamo il sostegno della cittadinanza attraverso i nostri canali di comunicazione”, conclude la nota.