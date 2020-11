Reggio Calabria: l’Aipd organizza l’evento “La Giornata dell’Albero”

11 Novembre 2020 17:25

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero che si celebra ogni anno il 21 novembre, AIPD Reggio Calabria Onlus e Universal Natura sono lieti di presentare l’evento “La Giornata dell’Albero”. Acquistando un albero da frutta, come da lista in locandina, presso Universal Natura di Donato Stelitano, una parte del ricavato verrà devoluto per sostenere i servizi rivolti ai ragazzi con Sindrome di Down e ai loro familiari da AIPD Reggio Calabria Onlus, soprattutto in questo periodo di particolare difficoltà dovuto alla pandemia di Covid-19. Inoltre tramite il sito www.aipdreggiocalabriaonlus.it sarà possibile effettuare una donazione libera per acquistare simbolicamente alcuni alberi che verranno piantati nel giardino AIPD in collaborazione con Legambiente. Lo scopo della Giornata Nazionale dell’Albero è promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi. Aderendo all’iniziativa potrete quindi donare all’Associazione AIPD e allo stesso tempo rendere più verde la nostra città.