Reggio Calabria, Klaus Davi: “raccolta fondi comunale ideata per agevolare qualche cooperativa? L’opposizione vigili”

1 Novembre 2020 15:46

Reggio Calabria, Klaus Davi: “ci domandiamo se la tragicomica e illegale raccolta fondi ideata dal ‘king maker’ Perna per finanziare le casse comunali e smascherata dalle televisioni locali , non sia altro che uno stratagemma, per dirottare i soldi raccolti verso qualche cooperativa?”

“Ci domandiamo, nell’ esclusivo interesse dei cittadini se la tragicomica e illegale raccolta fondi ideata dal ‘king maker’ Tonino Perna per finanziare le casse comunali e smascherata dalle televisioni locali , non sia altro che uno stratagemma, per dirottare i soldi raccolti verso qualche cooperativa ? A chi si riferisce, ci chiediamo, il vice sindaco nella sua dichiarazione televisiva quando annuncia ,tronfio e borioso come nella migliora tradizione cattocomunista , “ci rivolgeremo ai cittadini per quanto riguarda la raccolta di fondi per questioni sociali rilevanti” . Chi stabilirà quali sono le ‘questioni sociali rilevanti’? Lui? Suoi consulenti? La giunta? Il consiglio comunale? I suoi stretti familiari? E queste questioni ‘sociali rilevanti’ nella confusa e contorta testa del vice sindaco, da chi sarebbero ‘interpretate’ e declinate ? Da enti non profit? Da cooperative? Da società del comune? Da società private? E che metodologie adottera’ l’amministrazione di Reggio Calabria per ‘convincere’ i cittadini a dare soldi al comune? Quale tecnica verrà messa in campo? La semplice persuasione? Una pressione serrata casa per casa magari utilizzando la Polizia locale? O il più volgare ‘scambio merce’ pratica in cui, secondo alcune accuse della Procura messe nero su bianco, la precedente amministrazione si è già distinta in passato?”. E’ quanto afferma Klaus Davi.

“Sarà bene che in consiglio comunale l’opposizione vigili in modo capillare sulle pieghe che le prossime delibere prenderanno . Consiglio di raddrizzare le antenne in particolar modo quando la giunta affronterà il tema ‘appalti’ in particolar modo quelli che verranno destinati a cooperative distintesi casualmente per aver espletato ‘ questioni sociali rilevanti’ , visto che Falcomatà ha già dimostrato di saper architettare con arguzia i capitolati per tutelare i suoi amici di infanzia, secondo quanto raccontano alcune accuse in corso di verifica processuale. Auspichiamo, nell’interesse delle reggine e dei reggini , che il ‘modello Miramare’ non diventi un paradigma operativo della giunta Falcomata 2 anche magari utilizzando questa boiata della ‘raccolta fondi’ . Sono assolutamente certo che l’opposizione sarà vigile perché i presupposti perché questi signori combinino qualche pasticcio ci sono tutti”, conclude.