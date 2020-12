Reggio Calabria, incidente accanto al Teatro Cilea: motociclista gravemente ferito, trasportato d’urgenza ai Riuniti [FOTO]

30 Novembre 2020 23:37

Reggio Calabria, grave incidente in serata nel centro storico della città

Un grave incidente stradale s’è verificato intorno alle ore 22:00 di questa sera nel cuore di Reggio Calabria, precisamente all’incrocio tra via Torrione e via Cattolica dei Greci, tra il Teatro Francesco Cilea e l’Università per Stranieri Dante Alighieri. Un’utilitaria con a bordo tre ragazzi che saliva verso monte lungo Cattolica dei Greci s’è scontrata con uno scooter che contemporaneamente sopraggiungeva su via Torrione. Il motociclista ha avuto la peggio: ha sbattuto col parabrezza ed è rimasto a terra. Immediatamente soccorso dai ragazzi a bordo dell’auto, che si sono prodigati a chiedere l’intervento del 118 e della polizia, il motociclista è stato trasportato d’urgenza ai Riuniti. Ha riportato varie fratture ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale, che sono rimasti a lungo sul posto per tutti i rilievi del caso, utili ad accertare la dinamica del sinistro.