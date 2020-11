Reggio Calabria, nuovi dettagli sull’incendio al Tribunale: salva tutta la documentazione cartacea e l’archivio [FOTO E VIDEO]

13 Novembre 2020 20:43

Tutti i dettagli sull’incendio divampato sul tetto del Tribunale di Reggio Calabria: al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella remota di un atto doloso

Erano in corso di svolgimento alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto del Tribunale di Reggio Calabria che è andato in fiamme ieri sera. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è riuscito a limitare i danni, estesi prevalentemente ad un’area dell’ultimo piano di circa 300 metri quadrati. E’ questo quanto appreso dalla Dire: il punto di fuoco è partito nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:00, dall’esterno della copertura del tetto in lamiera e ha poi interessato le travi portanti in legno del tetto. Da qui le fiamme si sono alimentate all’interno del controsoffitto di un aula di udienza che ha registrato qualche crollo. Le rapide operazioni di spegnimento, eseguite dalle squadre del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno consentito di salvare tutta la documentazione cartacea e l’archivio nell’area interessata.

Nella mattinata di oggi il nucleo investigativo dei vigili del fuoco del Comando regionale provenienti da Catanzaro e il reparto Scientifica della polizia di Reggio Calabria hanno fatto il punto con i vertici della Corte d’appello e del Tribunale, avviando gli accertamenti del caso. Al momento non è esclusa nessuna pista, anche se sembra molto remota l’ipotesi di un atto doloso. La Procura sta sentendo tutti i soggetti coinvolti.