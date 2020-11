Reggio Calabria, continua a bruciare la Corte d’Appello: incendio fuori controllo da 2 ore, situazione critica nei locali della Cancelleria. Arrivata la Scientifica [FOTO e VIDEO LIVE]

12 Novembre 2020 19:47

Reggio Calabria, l’incendio è divampato all’interno degli uffici della Pretura

Centro storico blindato a Reggio Calabria per un incendio divampato intorno alle 17.40 negli uffici della Pretura, collocati nel retro della sede della Corte d’Appello, tra piazza Castello e Piazza Carmine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i pompieri dei Vigili del Fuoco. Numerose le strade chiuse mentre è in corso l’intervento di spegnimento dell’incendio, con un elicottero che staziona sulla zona per controllare l’area. Una fitta nube di fumo ha avvolto tutta la zona centro-meridionale della città. Non è ancora nota l’origine del rogo nè in modo preciso quali uffici abbia coinvolto. A corredo dell’articolo le immagini in diretta.

Dalle prime ricostruzioni di questi minuti sembrerebbe che l’incendio sia partito da un condizionatore e che abbia colpito soprattutto il terrazzo dello stabile.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 19:48

Dopo ben 2 ore continua ancora a bruciare la Corte d’Appello a Reggio Calabria. La situazione è critica nei locali della Cancelleria, sul posto è appena arrivata anche la Scientifica.