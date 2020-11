Reggio Calabria, in arrivo 70.000 tamponi per screening di massa ai cittadini reggini con l’iniziativa “Io resto fuori” della task force comunale

26 Novembre 2020 22:21

Covid-19, Falcomatà annuncia l’inizio degli screening di massa a Reggio Calabria: “Bellissima notizia che ci deve inorgoglire tutti”

Anche Reggio Calabria avvierà a partire dai prossimi giorni uno screening di massa per combattere la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco, Giuseppe Falcomatà in una diretta su Facebook, dove ha confermato l’arrivo nella prossima settimana, grazie alla disponibilità dimostrata dal Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, di 70mila tamponi antigenici. “E’ una bellissima notizia che ci deve inorgoglire tutti – ha affermato Falcomatà – e che arriva nel momento forse più delicato dal punto di vista sanitario. Dal Covid se ne esce in tanti modi: rispettando le prescrizioni, con le cure sanitarie, ma anche con la prevenzione. Sarà uno screening di massa che ci consentirà di conoscere, a tappeto, tra tutta la popolazione reggina qual è la situazione rispetto al numero degli asintomatici, che sono il vero problema della situazione, ma soprattutto ci permette di ricostruire il tracciamento e interrompere in modo secco e netto la linea del contagio”.

L’iniziativa è frutto del progetto dal titolo “Io resto fuori”, elaborato dalla task force anti-Covid comunale istituita a palazzo San Giorgio. “Sono già pronte le convenzioni – ha detto il sindaco reggino – con i laboratori che dovranno processare i tamponi e che vedranno la collaborazione degli studi medici, dei pediatri, delle farmacie e dei laboratori di analisi. Lo screening partirà la prossima settimana grazie alla collaborazione con l’Asp di Reggio Calaria, la Protezione Civile e la Croce Rossa. Presto, sarà anche realizzato da parte dell’Azienda sanitaria un drive in per i tamponi”. “Sono iniziative – ha concluso Falcomatà – che ci consentiranno di avere un quadro chiaro sulla diffusione del virus e permetteranno di interrompere la catena dei contagi”.