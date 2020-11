Reggio Calabria, il quartiere di Ciccarello è ormai una discarica: lì dove la raccolta differenziata è un lontano ricordo [FOTO]

22 Novembre 2020 14:17

In uno dei quartieri più popolati della zona sud di Reggio Calabria il degrado ha raggiunto livelli mai visti

Una quantità di rifiuti incredibile invade da giorni Via Ciccarello. Il quartiere situato nella zona sud di Reggio Calabria è totalmente abbandonato a se stesso, vittima di un sistema che non funziona e vede penalizzati soltanto i cittadini onesti che pagano le tasse e, nonostante i disservizi, continuano a fare la raccolta differenziata, pagare la Tari, ad esporre i mastelli nell’invana attesa che qualcuno passi a ritirarli. In alto la foto che testimonia la montagna di spazzatura che invade ormai persino al strada, creando non pochi disagi al transito pedonale e automobilistico, uno stato di degrado in cui tutti i residenti della zona sono costretti a vivere giornalmente.