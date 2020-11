Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una giornata di studi su Alberto Sordi

11 Novembre 2020 09:56

Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” con il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale organizza una giornata di studi su Alberto Sordi

A distanza di un arco temporale di otto mesi, dovuto alle ben note e tristi vicende pandemiche e delle varie disposizioni governative sulla gestione delle relazioni sociali derivanti da attività preventive a causa di Covid-19, il Circolo Culturale “L’Agorà” riprenderà la sua programmazione, che si era interrotta nel marzo scorso. Premesso doverosamente tutto ciò e tenuto conto delle dinamiche disposizioni governative sulla gestione delle relazioni sociali derivanti da attività preventive a causa di tale grave emergenza pandemica, il sodalizio culturale reggino intende tributare un’apposita conversazione culturale su uno più grandi interpreti ed esponenti del cinema italiano, che con le sue variegate interpretazioni, ha fatto emergere pregi e difetti del popolo italiano. “Alberto Sordi 1920-2020: nel centenario della nascita”, sarà quindi, l’incontro, promosso dal Circolo Culturale “L’Agorà” ed al quale sarà presente, in qualità di relatore, Antonino Megali, vice-presidente del sodalizio culturale reggino. La manifestazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” ha ricevuto il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale, ritenendo tale iniziativa “di particolare valore e significato per l’Ente e per la comunità metropolitana”. Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete.