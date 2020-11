Reggio Calabria, i cittadini ringraziano gli “angeli” del Gom: i VIDEO messaggi di vicinanza a medici e infermieri, unico baluardo in questa emergenza Covid

17 Novembre 2020 15:05

Reggio Calabria non dimentica i grandi sacrifici da oltre otto mesi il personale medico del Gom sta sostenendo per combattere il Coronavirus

E’ dai momenti di difficoltà che si vede la forza delle persone. Ed è proprio in questi momenti che Reggio Calabria ha sempre risposto presente. In un grande mare di dubbi, paure, ansie, incertezze e chi più ne ha più ne metta, si erge forte una grande certezza: il Grande Ospedale Metropolitano. Infatti, mentre i reggini assistono inermi a delle vere e proprie barzellette istituzionali, con vari commissari che si dimettono, con rappresentanti di Governo in totale balia degli eventi, sindaci e governatori che per tenere a bada la situazione lanciano messaggi di terrore, è solo grazie ai dottori, agli infermieri, agli anestetisti, ai soccorritori del 118, a tutto il personale medico se oggi la città sta combattendo e resistendo nella guerra contro il Covid. Di seguito il VIDEO con le parole degli abitanti di Reggio che ci tengono a dire “GRAZIE” ai loro angeli, dimenticati in estate quando l’emergenza sanitaria sembrava passata. Era proprio in quel momento che andavano tutelati e rinforzati, ma sono stati invece abbandonati da istituzioni che hanno preferito andare in vacanza o fare “marce” con tanto di assembramenti sul Corso Garibaldi. Oggi il popolo reggino non li dimentica ed è così che dimostra la propria vicinanza: insieme ne usciremo e stavolta ne usciremo per sempre!