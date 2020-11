Reggio Calabria, parcheggia e apre lo sportello mentre sopraggiunge giovane su motorino: grave incidente in città [LIVE]

23 Novembre 2020 18:06

Reggio Calabria, l’incidente è stato pochi minuti fa sulla via Sbarre Centrali

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sulla via Sbarre Centrali a Reggio Calabria. Un giovane a bordo di un motorino è finito rovinosamente sull’asfalto. Il giovane stava percorrendo la via quando un automobilista che aveva appena parcheggiato, ha aperto lo sportello investendo il ragazzo che dalle prime ricostruzioni lamenta un forte dolore ad un piede. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 e della Polizia Municipale, ma l’incidente ha paralizzato il traffico dell’intera area e i soccorsi non sono ancora arrivati. La viabilità è congestionata in tutta l’area di Sbarre Centrali.