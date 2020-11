Reggio Calabria, il giornalista di Sky Sport Alessandro Mamoli in città: un po’ di NBA fra Gallico e Chianalea [GALLERY]

2 Novembre 2020 14:48

Alessandro Mamoli a Reggio Calabria: il giornalista di Sky Sport, volto del basket NBA, posta sui social le foto di Gallico e Chianalea

Nelle ultime ore Reggio Calabria ha ricevuto la visita di un prestigioso volto del giornalismo sportivo italiano. Stiamo parlando di Alessandro Mamoli, ex cestista con un breve passato nell’Olimpia Milano ed attualmente uomo di punta del basket NBA targato Sky Sport nel ruolo di conduttore e commentatore. Sul proprio profilo Instagram Alessandro Mamoli ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre guarda l’orizzonte sulla splendida spiaggia di Gallico Marina, mentre nelle sue storie Instagram è comparsa una foto in quel di Chianalea che ritrae la costa e la figura del Castello Ruffo che si erge in lontananza. Il giornalista di Sky Sport ha accompagnato algli scatti l’hashtag work, segno che potrebbe aver fatto visita alla città per motivi di lavoro: non ci sarebbe da stupirsi visto che Reggio Calabria ha visto crescere un giovane Kobe Bryant e presentato al mondo il talento di Manu Ginobili, due personalità di spicco del basket NBA.